Салат из моркови. Сырую морковь ,вымой,очисти и натри на терке.Чуть посоли.Добавь немного сахара.Положи сметаны и перемешай. Задания: под записью поставь цифру1.Посчитай и рядом укажи количество орфограмм безударных гласных.Не...

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Салат из моркови. Сырую морковь ,вымой,очисти и натри на терке.Чуть посоли.Добавь немного сахара.Положи сметаны и перемешай. Задания: под записью поставь цифру1.Посчитай и рядом укажи количество орфограмм безударных гласных.Не забудь считать их и в заголовке.После цифры 2 сообщи количество орфограмм парных по глухости- звонкости согласных.Ниже на строке напиши общее количество главных орфограмм.После цифры 3 укажи количество орфограмм на известные тебе правила выбора букв:на месте ударных гласных,в начале предложения.

Автор: Гость