Допоможіть....... Будь - ласка))))) 3 -2 4 = 21 3 4 -2 = 9 2 -1 -1 = 10

Математика
Допоможіть....... Будь - ласка))))) 3 -2 4 = 21 3 4 -2 = 9 2 -1 -1 = 10
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