Грузоподъемность лифта около 400 кг.Сможет ли такой лифт поднять всех членов вашей семьи? В Японии пользуется популярностью такой вид борьбы,как сумо.Борцы сумо имеют очень большую массу.Сколько борцов сумо сможет поднять лифт?

Математика

Грузоподъемность лифта около 400 кг.Сможет ли такой лифт поднять всех членов вашей семьи? В Японии пользуется популярностью такой вид борьбы,как сумо.Борцы сумо имеют очень большую массу.Сколько борцов сумо сможет поднять лифт?

Автор: Гость