Переведи на англ У меня на столе фото. Это фото моего лучшего друга. На полке нет книг. Они оставили машину возле южного вокзала. Французкий язык очень красивый. Итальянцы очень любят мясные блюда. Эта компьютерная игра очень ...

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Переведи на англ У меня на столе фото. Это фото моего лучшего друга. На полке нет книг. Они оставили машину возле южного вокзала. Французкий язык очень красивый. Итальянцы очень любят мясные блюда. Эта компьютерная игра очень сложная. Она только что закончила играть на пианино. Она мечтает получить ображование в оксфардаком университете. В прошлом году они путешевствовали в крымских горах и купались в черном море.

Автор: Гость