Переведи на англ У меня на столе фото. Это фото моего лучшего друга. На полке нет книг. Они оставили машину возле южного вокзала. Французкий язык очень красивый. Итальянцы очень любят мясные блюда. Эта компьютерная игра очень ...
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Переведи на англ У меня на столе фото. Это фото моего лучшего друга. На полке нет книг. Они оставили машину возле южного вокзала. Французкий язык очень красивый. Итальянцы очень любят мясные блюда. Эта компьютерная игра очень сложная. Она только что закончила играть на пианино. Она мечтает получить ображование в оксфардаком университете. В прошлом году они путешевствовали в крымских горах и купались в черном море.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
On my Desk photo. This is a photo of my best friend. On the shelf there are no books. They left the car near South station. French language is very beautiful. The Italians are very fond of meat dishes. This computer game is very complicated. She just finished to play the piano. She wants to obrazovanie in Akshardham University. Last year they were traveling in the Crimean mountains and bathed in the black sea.
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