По одному предложению составить из the best, the worst, the oldest, the eldest 4-й класс
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По одному предложению составить из the best, the worst, the oldest, the eldest 4-й класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Our teacher is the best. This winter is the worst. My granny is the oldest in the family. Mike is the eldest brother.
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