Эссе по обществознанию на тему"человек и природа"

Гость: Гость:

Рассмотрим понятия "человек и природа". Человек-это существо созданное природой, с потребностями, инстинктами, мышлением и т.д. Природа-это все, что нас окружает, не созданное руками человека. Сможем ли мы прожить без природы? Конечно, нет. От природы мы получаем необходимые вещи для проживание, например, кислород, пищу,дом и т.д. Но ведь природа так же, как и помогает нам жить, может нас убить, например, стихийными бедствиями. Как природа влияет на человека и человек на природу? Природа служит многими, важными для нас факторами. Например, определяет экономику страны, служит в производстве и, бывает, что погода даже влияет самочувствие человека. Человек тоже влияет на природу, и не совсем положительно. Человек разоряет ресурсы, разрушает природу и ведет сельское хозяйство (это уже более положительно). Вывод:Человек в большей части зависит от природы, хоть и сам является частью той самой природы.