Первый вторник месяца Семён провёл в Туле, а первый вторник после первого понедел??ника в Воронеже. В следующем месяце Семён провёл в Ростове, а первый вторник после первого понедельника в Екатеринбурге . сможете ли вы определи...

Математика

Первый вторник месяца Семён провёл в Туле, а первый вторник после первого понедел??ника в Воронеже. В следующем месяце Семён провёл в Ростове, а первый вторник после первого понедельника в Екатеринбурге . сможете ли вы определить, какого числа и какого месяца Семён был в Екатеринбурге?

Автор: Гость