Первый вторник месяца Семён провёл в Туле, а первый вторник после первого понедел??ника в Воронеже. В следующем месяце Семён провёл в Ростове, а первый вторник после первого понедельника в Екатеринбурге . сможете ли вы определи...
Математика
Первый вторник месяца Семён провёл в Туле, а первый вторник после первого понедел??ника в Воронеже. В следующем месяце Семён провёл в Ростове, а первый вторник после первого понедельника в Екатеринбурге . сможете ли вы определить, какого числа и какого месяца Семён был в Екатеринбурге?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Екатеринбурге 8 марта
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