Задание 236 по математике 5 класс Виленкин
Математика
Задание 236 по математике 5 класс Виленкин
Ответ(ы) на вопрос:
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1)58 (5см8мм)+15 (1см5мм)=73 (7см3мм)-МР 2)73+23 (2см3мм)=96 (9см6мм)-РК 3)58+73+96=226 (22см7мм)периметрКМР
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