Как разобрать звукобуквеный разбор слова дождь

Гость: Гость:

Дождь - о - ударная, 5 букв, 3 согл, 1 гл. Транскрипция: [дошт’] Д - [д] - согласный,звонкий,твердый,парный. О - [о] - гласный,ударный. Ж - [ш] - согласный,твердый,глухой. Д - [т] - согласный,глухой,мягкий,парный. Ь - [ ] - мягкий знак звука не обозначает. Дождь - 5 букв, 3 согл, 1 гл, 1 слог, 5 букв и 4 звука.