Как разобрать звукобуквеный разбор слова дождь
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Как разобрать звукобуквеный разбор слова дождь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дождь - о - ударная, 5 букв, 3 согл, 1 гл. Транскрипция: [дошт’] Д - [д] - согласный,звонкий,твердый,парный. О - [о] - гласный,ударный. Ж - [ш] - согласный,твердый,глухой. Д - [т] - согласный,глухой,мягкий,парный. Ь - [ ] - мягкий знак звука не обозначает. Дождь - 5 букв, 3 согл, 1 гл, 1 слог, 5 букв и 4 звука.
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