С помощью линейки и транспортира постройте треугольник АВС, у которого: угол А=60 градусов, угол В=60 градусов, АВ=6 см
Математика
С помощью линейки и транспортира постройте треугольник АВС, у которого: угол А=60 градусов, угол В=60 градусов, АВ=6 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это с помощью транспортира углы будут все по 60 градусов а стороны будут все по 6 см
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