Птицу узнают по палёту, а человека- по работе . о чём в ней говорится ?
Обществознание
Птицу узнают по палёту, а человека- по работе . о чём в ней говорится ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какое бы мнение о человеке не создавалось, его можно узнать хорошо в том, как он работает, относится к делу.
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