Каковы особенности океанических течений

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Где-то возле Антарктиды возникает течение Западных ветров.Омывая Антарктиду, оно несется сквозь океан, в конце замыкается в большое кольцо Антарктического Циркумполярного течения. По данным ученых изучающих этот вопрос: поток перемещает двести пятьдесят миллионов кубометров воды в секунду. Побывав возле берегов Африки, затем Австралии и Новой Зеландии. Течение Западных ветров попадает в проток между Огненной Землей и Антарктикой. Огромное количество воды, собранное течением не может поместиться в проливе Дрейка. Материк Антарктида омывается водами Южного океана с мощным течением Западных Ветров, оно огибает весь земной шар, проходя через Атлантический, Тихий и Индийский океаны.Своё название самое мощное течение получило благодаря дующим ветрам со стороны запада на восток на пространствах Южного полушария. Течение Западных ветров единственное в своем роде, которое обходит весь земной шар. Ширина этого течения примерно 1 000 км, а длина около 30 000 км. Такой мощнейший поток одолевает всю толщу вод в различных местах Мирового океана, и даже материки не ослабляют его движение.Ветра, которые вызывают течение, получают свою невероятную силу южнее 40-й параллели. Отсюда пошло название зоны Антарктического циркумполярного течения, как “ревущие сороковые”, из-за частых и свирепых штормов