Охарактеризуйте факторы, которые а повлияли на становления права в Русском госу??арстве

Гость: Гость:

Правовая мысль и практика законодательного регулирования общественной жизни России берут начало в период формирования Киевской Руси. Первый этап развития юриспруденции на Руси определялся религиозно-символическим мышлением на основе духовного синкретизма (объединения порой несовместимых элементов), сочетавшего языческие и христианские воззрения. Первые памятники русской философско-правовой мысли – «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона (середина XI в.), «Повесть временных лет», «Поучение» князя Владимира Мономаха,«Слово о полку Игореве» (XII в.), «Моление Даниила Заточника» (XII–XIII вв.). В них обсуждались вопросы происхождения Русского государства, основ законности власти, форм правления и отношения к подвластным. Главный древнерусский источник светского права –Русская Правда (известна в трех редакциях XI–XIII вв.). P.S-надеюсь,что это то,я не уверена правильно ли