В коридоре, длина которого 5 метров и ширина 2 метра, пол выложили квадратными плит??ами. Сколько плиток потребовалось, если площадь одной плитки 1 дециметр в квадрате ?

Математика

В коридоре, длина которого 5 метров и ширина 2 метра, пол выложили квадратными плит??ами. Сколько плиток потребовалось, если площадь одной плитки 1 дециметр в квадрате ?

Автор: Гость