В коридоре, длина которого 5 метров и ширина 2 метра, пол выложили квадратными плит??ами. Сколько плиток потребовалось, если площадь одной плитки 1 дециметр в квадрате ?
Математика
В коридоре, длина которого 5 метров и ширина 2 метра, пол выложили квадратными плит??ами. Сколько плиток потребовалось, если площадь одной плитки 1 дециметр в квадрате ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5 м * 2 м = 10 кв.м. = 1000 кв.дм - площадь коридора 2) 1000 кв.дм : 1 кв.дм = 1000 плиток
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