Способ превращения слова; зола-лаки, кино-?
Русский язык
Способ превращения слова; зола-лаки, кино-?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Последний слог повторяется в следующем слове.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Право
Математика
В коридоре, длина которого 5 метров и ширина 2 метра, пол выложили квадратными плит??ами. Сколько плиток потребовалось, если площадь одной плитки 1...
Информатика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1.Какой следующий этап компьютерной эволюции? 2.Согласны ли вы с тем что компьютерные...