Способ превращения слова; зола-лаки, кино-?

Русский язык
Способ превращения слова; зола-лаки, кино-?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Последний слог повторяется в следующем слове.
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