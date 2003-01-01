Complete the sentences. Use the words and word combinations from Exercise 2. 1) When Paul’s team lost the final, they felt … . 2) When Harry asked Rose to be his wife, it was the happiest moment of her life and she was … . 3)...

Гость: Гость:

Около 70 лет назад, голландский корабль был 1) ..... вблизи Северного полюса; IT2) ..... курс на острова Blacklead. На корабле был ученый, Эдгар Greenhead, who3) ..... работал на острове в течение многих лет; он had4) ..... проведение исследований в жизнь местных жителей, которые были эскимосы (инуиты). Greenhead had5) ..... прочь в течение длительного отпуска и теперь он was6) ..... назад к острову, чтобы продолжить свою работу. Около полуночи, Greenhead чувствовал себя очень усталым, как он had7) ..... писать свой журнал в течение всего дня. После того, как он had8) ..... Goodnight к капитану, he9) ..... вниз к своей каюте. Вне there10) ..... сильный ветер, и waves11) ..... сбой на стороне корабля. Greenhead был just12) ..... готов подняться в своей койке, когда он suddenly13) ..... большая авария. Он бросился на палубу, и, хотя это было темно he14) ..... видеть, что ship15) ..... выбегают на айсберге. Попроси больше объяснений следить Отметить нарушение Lesya579 вчера Твой ответ (ВЫЙТИ) marapetrosyan Marapetrosyan середнячок ДОБАВИТЬ ОТВЕТ Ты - настоящий участник Знаний аватар аватар marapetrosyan аватар аватар marapetrosyan Мы рады, что ты с нами. ПРОДОЛЖАЙ Новые по английскому языку +1 НОВЫЙ ВОПРОС Английский язык 15 б сейчас 10 класс Перевод Трудовая книжка Блок 2 Урок 4 ех 1 ОТВЕТЬ Английский язык 5 б 8 секунд назад ПОМОГИТЕ! Очень прошу !!! номер 6 ОТВЕТЬ Английский язык 5 б 14 секунд назад Друзья или знакомые? помогите пожалуйста перевестисрочноо 1 наблюдает ОТВЕТЬ Английский язык 5 б 44 секунды назад Помогите, 6 класс Вербицкая стр. 25 номер 4 ОТВЕТЬ Английский язык 5 б 1 минута назад Англ яз помогите плиз ОТВЕТЬ Английский язык 5 б 2 минуты назад Закончите предложения. Используйте слова и словосочетания из упражнения 2. 1) Когда команда Павла проиграла в финале, они чувствовали себя .... 2) Когда Гарри попросил Роуз быть его женой, это был самый счастливый момент ... ОТВЕТЬ Английский язык 50 б 3 минуты назад Пересказ данного текста на 8-10 предложений Физика одной из основных наук о природе, потому что развитие других наук зависит от знания физических явлений. Там... ankou12 1 наблюдает ОТВЕТЬ Английский язык 5 б 8 минут назад Помогите пожалуйста сделать английский язык номер 7 Заранее буду благодарна CherrySweet gleb14102003 2 наблюдают ОТВЕТЬ Английский язык 5 б 8 минут назад Мне нужно по теме ответ Как сделать работу камеры TrickyGirl2003 CherrySweet 2 наблюдают ОТВЕТЬ Английский язык 5 б 8 минут назад Помогите пожалуйста сделать английский язык номер 6 Заранее буду благодарна 1 наблюдает ОТВЕТЬ Английский язык 5 б 9 минут назад СРОЧНОООООООО Составьте 7-10 вопросов на английском о кассире или няне или спасателе, спасибо!) DarkFaceika 1 наблюдает ОТВЕТЬ Английский язык 5 б 14 минут назад Сделайте пожалуйста 3a упражнение ОТВЕТЬ Английский язык 5 б 18 минут назад Тест по английскому языку 6 класс Starlight, у кого есть тест? Серая книжка, нужны ответы Пожалуйста помогите! ОТВЕТЬ Английский язык 5 б 19 минут назад А) Иностранный писатель, ..., ... B) Легко ..., ... правило C) необычно ..., ... шум D) плохо ..., ... ошибка E) старый .. ., ..., одноклассник F) случиться с детьми ..., ... G) плохо ..., ..., Марк ОТВЕТЬ Английский язык 5 б 21 минута назад Пожалуйста переведите текст и ответить на вопросы упражнение 9 ОТВЕТЬ Английский язык 5 б 23 минуты назад 15 вопросов на английском языке о сказке колобок! ОТВЕТЬ Английский язык 5 б 25 минут назад Свій улюблений вид спорту ОТВЕТЬ Английский язык 25 б 25 минут назад СРОЧНО! Помогите перевести текст ОТВЕТЬ ПОКАЗАТЬ ЕЩЕ зАДАЙ ВОПРОС