Чем карта отличается от плана?
Окружающий мир
Чем карта отличается от плана?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во-первых, изображение местности на плане рисуется в более крупном масштабе, нежели на карте; Во-вторых, при вычерчивании плана не учитывается существующая на самом деле кривизна земной поверхности, а карта создается согласно выбранной картографической проекции; В-третьих, на картах присутствует градусная сетка, по которой определяют координаты любого места, а на планах её не наносят: В-четвертых, стороны света на карте определяют по направлению меридианов и параллелей, а на любом плане севером считается его верх, югом – нижняя кромка плана, западом – левая и востоком – правая; В-пятых, план – это подробное изображение местности, а на картах обычно указываются только крупные объекты – реки, горы, равнины, поселки, города и так далее.
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