Помогите решить с описанием.. (15-х : 60)•30=270

Гость: Гость:

(15-x : 60)*30=270 (450-30x :1800)=270 решим как простое уравнение: 450-30x :1800-270=0 -30x=-180×-(1800) домнижим обе части на -1 ,получаем 30x=180×1800 разделим обе части на 30 x=6×60 x=360 вроде так...