Прочитайте. Определите спряжение глаголов ВЕЯТЬ ДЕРЖАТЬ НАКЛЕИТЬ БОЛЕТЬ ВАРИТЬ ДОКАЗАТЬ МЕЧТАТЬ СМОТРЕТЬ ВЕРТЕТЬ ЗАПОМНИТЬ ЛОВИТЬ ПРЫГНУТЬ СВЕРКАТЬОБИДЕТЬ БЕСПОКОИТЬ. Выпишите глаголы в таком порядке: А) глаголы 1 спряжения Б)г...

Русский язык
Прочитайте. Определите спряжение глаголов ВЕЯТЬ ДЕРЖАТЬ НАКЛЕИТЬ БОЛЕТЬ ВАРИТЬ ДОКАЗАТЬ МЕЧТАТЬ СМОТРЕТЬ ВЕРТЕТЬ ЗАПОМНИТЬ ЛОВИТЬ ПРЫГНУТЬ СВЕРКАТЬОБИДЕТЬ БЕСПОКОИТЬ. Выпишите глаголы в таком порядке: А) глаголы 1 спряжения Б)глаголы 2 спряжения на -ить В) глаголы исключения 2 спряжения. Образуйте от любого глагола форму 3-го лица единственного и множественного числа. Запишите её
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Веять- 1спр Держать- 1спр Наклеить-2спр Болеть-2спр Варить-1спр Доказать-2спр Мечтать-2спр Смотреть-1спр Вертеть-1спр. Запомнить-1спр Ловить-1спр Прыгнуть-1спр Сверкать-2спр Обидеть-2спр
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