Прочитайте. Определите спряжение глаголов ВЕЯТЬ ДЕРЖАТЬ НАКЛЕИТЬ БОЛЕТЬ ВАРИТЬ ДОКАЗАТЬ МЕЧТАТЬ СМОТРЕТЬ ВЕРТЕТЬ ЗАПОМНИТЬ ЛОВИТЬ ПРЫГНУТЬ СВЕРКАТЬОБИДЕТЬ БЕСПОКОИТЬ. Выпишите глаголы в таком порядке: А) глаголы 1 спряжения Б)г...

Русский язык

Прочитайте. Определите спряжение глаголов ВЕЯТЬ ДЕРЖАТЬ НАКЛЕИТЬ БОЛЕТЬ ВАРИТЬ ДОКАЗАТЬ МЕЧТАТЬ СМОТРЕТЬ ВЕРТЕТЬ ЗАПОМНИТЬ ЛОВИТЬ ПРЫГНУТЬ СВЕРКАТЬОБИДЕТЬ БЕСПОКОИТЬ. Выпишите глаголы в таком порядке: А) глаголы 1 спряжения Б)глаголы 2 спряжения на -ить В) глаголы исключения 2 спряжения. Образуйте от любого глагола форму 3-го лица единственного и множественного числа. Запишите её

Автор: Гость