Прочитайте. Определите спряжение глаголов ВЕЯТЬ ДЕРЖАТЬ НАКЛЕИТЬ БОЛЕТЬ ВАРИТЬ ДОКАЗАТЬ МЕЧТАТЬ СМОТРЕТЬ ВЕРТЕТЬ ЗАПОМНИТЬ ЛОВИТЬ ПРЫГНУТЬ СВЕРКАТЬОБИДЕТЬ БЕСПОКОИТЬ. Выпишите глаголы в таком порядке: А) глаголы 1 спряжения Б)г...
Русский язык
Прочитайте. Определите спряжение глаголов ВЕЯТЬ ДЕРЖАТЬ НАКЛЕИТЬ БОЛЕТЬ ВАРИТЬ ДОКАЗАТЬ МЕЧТАТЬ СМОТРЕТЬ ВЕРТЕТЬ ЗАПОМНИТЬ ЛОВИТЬ ПРЫГНУТЬ СВЕРКАТЬОБИДЕТЬ БЕСПОКОИТЬ. Выпишите глаголы в таком порядке: А) глаголы 1 спряжения Б)глаголы 2 спряжения на -ить В) глаголы исключения 2 спряжения. Образуйте от любого глагола форму 3-го лица единственного и множественного числа. Запишите её
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Веять- 1спр Держать- 1спр Наклеить-2спр Болеть-2спр Варить-1спр Доказать-2спр Мечтать-2спр Смотреть-1спр Вертеть-1спр. Запомнить-1спр Ловить-1спр Прыгнуть-1спр Сверкать-2спр Обидеть-2спр
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Физика
В однородном магнитном поле вращается альфа частица,если добавить туда протон,то скорость альфа частицы изменится?