Прочитайте отрывок стихотворения С.Михалкова. Как бы вы его озаглавили? Лежали н?? полке, стояли на полке Слоны и собаки, верблюды и волки, Пушистые кошки, губные гармошки, И утки, и дудки, и куклы матрешки.

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Прочитайте отрывок стихотворения С.Михалкова. Как бы вы его озаглавили? Лежали н?? полке, стояли на полке Слоны и собаки, верблюды и волки, Пушистые кошки, губные гармошки, И утки, и дудки, и куклы матрешки.
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Автор: Гость
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Гость:
Весёлые игрушки интересная полка
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