Срочно!!!Велосипедист должен был проехать весь путь с определенной скоростью за 2 ??аса . Но он ехал со скоростью, превышающей намеченную на 3 км/ч, и поэтому на весь путь затратил 1 2/4 с. Найдите длину пути.

Математика

Срочно!!!Велосипедист должен был проехать весь путь с определенной скоростью за 2 ??аса . Но он ехал со скоростью, превышающей намеченную на 3 км/ч, и поэтому на весь путь затратил 1 2/4 с. Найдите длину пути.

Автор: Гость