Прочитайте. Подберите и запишите имена существительные, имена прилагательные имена числительные, глаголы, которые отвечают на данные вопросы. Запишите известные вам вам местоимения и предлоги.

Гость: Гость:

Какая ? красивая , умная что делает ? играет, пишет ,читает что делают ? рисуют играют . что делал? ел , спал , играл что сделал? поиграл помастерил построил что сделает ? попишет поиграет посмотрет что будет делать будет рисовать будет играть сколько ? сорок шесдесят сто местоимение : Рита Миша