Прочитайте. Подберите и запишите имена существительные, имена прилагательные имена числительные, глаголы, которые отвечают на данные вопросы. Запишите известные вам вам местоимения и предлоги.
Математика
Прочитайте. Подберите и запишите имена существительные, имена прилагательные имена числительные, глаголы, которые отвечают на данные вопросы. Запишите известные вам вам местоимения и предлоги.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какая ? красивая , умная что делает ? играет, пишет ,читает что делают ? рисуют играют . что делал? ел , спал , играл что сделал? поиграл помастерил построил что сделает ? попишет поиграет посмотрет что будет делать будет рисовать будет играть сколько ? сорок шесдесят сто местоимение : Рита Миша
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