Сделайте пожалуйста морфологический разбор слова: многое, вероятно

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Часть речи слова многое — местоимение. Морфологические признаки: Начальная форма: многий (именительный падеж единственного числа); Непостоянные признаки: именительный падеж, единственное число, средний род. Слово «вероятно» может быть разобрано 2 способами. Вариант разбора зависит от того, в составе какого словосочетания или предложения слово находится. Выберите подходящий вариант для вашего случая. Часть речи слова вероятно — наречие. Морфологические признаки:неизменяемое слово; Член предложения: обстоятельство. Часть речи слова вероятно — имя прилагательное. Морфологические признаки: Начальная форма: вероятный (именительный падеж единственного числа мужского рода); Постоянные признаки: качественное; Непостоянные признаки: единственное число, средний род, краткая форма