Как климат влияет на характер растительного и животного мира в Волгоградской обл??сти
География
Как климат влияет на характер растительного и животного мира в Волгоградской обл??сти
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если холодно,то все вымирают)))
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