На площадке играть несколько детей .если дети построятся поровну в два ряда то в с??ороне останется один из них ,если построятся в три ряда поровну то в стороне останутся два из них ,если построятся четыре ряда порно то стороне...

Математика
На площадке играть несколько детей .если дети построятся поровну в два ряда то в с??ороне останется один из них ,если построятся в три ряда поровну то в стороне останутся два из них ,если построятся четыре ряда порно то стороне остаться три из них .какое наименьшее число детей можно играть во дворе определите
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ будет 9 во дворе наименьшое
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