С какой скоростью нужно вести автомобиль, чтобы, перейдя на движение с ускорением 2 м/сек.в квадрате, можно было пройти путь 200 м за 10 сек. Какая скорость будет в конце пути?

Физика
С какой скоростью нужно вести автомобиль, чтобы, перейдя на движение с ускорением 2 м/сек.в квадрате, можно было пройти путь 200 м за 10 сек. Какая скорость будет в конце пути?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200%10=20(км/ч) правельно?
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