С какой скоростью нужно вести автомобиль, чтобы, перейдя на движение с ускорением 2 м/сек.в квадрате, можно было пройти путь 200 м за 10 сек. Какая скорость будет в конце пути?

Физика

С какой скоростью нужно вести автомобиль, чтобы, перейдя на движение с ускорением 2 м/сек.в квадрате, можно было пройти путь 200 м за 10 сек. Какая скорость будет в конце пути?

Автор: Гость