Б) (24+x)-21=10, в) (45-у)+18=58, д) 56-(x-15)=24, е) 55-(x-15)=30. решите по правилу пожалуйста
Математика
Б) (24+x)-21=10, в) (45-у)+18=58, д) 56-(x-15)=24, е) 55-(x-15)=30. решите по правилу пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б)(24+x)-21=10 24+х=10+21 24+х=31 х=31-24 х=7 Ответ: 7. в)(45-у)+18=58 45-у+18=58 -у=45+18-58 -у=5 у=-5 Ответ:5. д)56-(х-15)=24 х+15=56-24 х+15=32 х=32-15 х=17 Ответ: 17. е)55-(х-15)=30 55-х+15=30 -х=55+15-30 -х=40 х=-40 Ответ: -40.
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