Б) (24+x)-21=10, в) (45-у)+18=58, д) 56-(x-15)=24, е) 55-(x-15)=30. решите по правилу пожалуйста

Математика

Б) (24+x)-21=10, в) (45-у)+18=58, д) 56-(x-15)=24, е) 55-(x-15)=30. решите по правилу пожалуйста

Автор: Гость