Б) (24+x)-21=10, в) (45-у)+18=58, д) 56-(x-15)=24, е) 55-(x-15)=30. решите по правилу пожалуйста

Математика
Б) (24+x)-21=10, в) (45-у)+18=58, д) 56-(x-15)=24, е) 55-(x-15)=30. решите по правилу пожалуйста
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б)(24+x)-21=10     24+х=10+21     24+х=31     х=31-24     х=7 Ответ: 7. в)(45-у)+18=58     45-у+18=58     -у=45+18-58     -у=5     у=-5 Ответ:5. д)56-(х-15)=24     х+15=56-24     х+15=32     х=32-15     х=17  Ответ: 17. е)55-(х-15)=30    55-х+15=30    -х=55+15-30    -х=40    х=-40 Ответ: -40.
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