Виберіть рядок у якому всі іменники у кличному відмінку однини мають закінчення -?? А) земля,душа,кобзар,друг Б) актор,директор,Павло,Іван В) діяч,інженер,Олеся добродій Г) Галина,школяр,доня,генерал Повторіть орфограму "Н...

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Виберіть рядок у якому всі іменники у кличному відмінку однини мають закінчення -?? А) земля,душа,кобзар,друг Б) актор,директор,Павло,Іван В) діяч,інженер,Олеся добродій Г) Галина,школяр,доня,генерал Повторіть орфограму "Написання великої літери".Виконайте тестові завдання А) (О,о)стрів (Х,х)ортиця Б) (Є,є)вропейський (С,с)оюз В) (Д,д)ніпровські (П,п)ороги Г) (З,з)апорозька (С,с)іч З ведикої літери потрібно писати усі слова в рядку А) (В,в)ербна (Н,н)еділя Б) (Д,д)ержавний (Г,г)ерб (У,у)країни В) (П,п)алац (С,с)порту Г) (К,к)абінет (М,м)іністрів (У,у)країни З великої літери потрібно писати тільки останнє слово в рядку А) (П,п)резидент (У,у)країни Б) (Н,н)ародний (А,а)ртист (У,у)країни В) (П,п)равобережна (У,у)країна Г) (Н,н)ародний (Р,р)ух (У,у)країни З великої літери потрібно писати одне слово в рядку А) (М,м)іністерство (О,о)світи і (Н,н)ауки,(М,м)олоді та (С,с)порту Б) (Р,р)республіка (Ю,б)ілорусь В) (С,с)хідна (Є,є)вропа Г) (К,к)иївська (Р,р)усь

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