При полном сгорании керосина выделилось 92 мдж энергии. Какая масса керосина сгорела?

Физика
При полном сгорании керосина выделилось 92 мдж энергии. Какая масса керосина сгорела?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:СИ Q=92Мдж=92000000 Дж q= 46•10^6 Дж/кг m-? Решение: Q=qm m=Q/q m=92000000/46•10^6=2кг Ответ: 2 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У вани было x яблок у пети на 8 яблок больше а у нины на 3 меньше чем у вани срочно помогите
Ответить
Русский язык
2 предложения с составным именным сказуемым из повести А.С. Пушкина "Капитанская д??чка" - 2 ГЛАВА
Ответить
География
1.Что образуется если сталкиваются две плиты с материковой карой? 2.Где размещают??я полезные ископаемые осадочного происхождения, например, нефт...
Ответить
История
Тип государственного устройства, провозглашенный в 1873 году в Испании.
Ответить
Русский язык
От стволов на земле длинные тени найти мягий согласный звуки
Ответить