При полном сгорании керосина выделилось 92 мдж энергии. Какая масса керосина сгорела?
Физика
При полном сгорании керосина выделилось 92 мдж энергии. Какая масса керосина сгорела?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:СИ Q=92Мдж=92000000 Дж q= 46•10^6 Дж/кг m-? Решение: Q=qm m=Q/q m=92000000/46•10^6=2кг Ответ: 2 кг
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