1.Что образуется если сталкиваются две плиты с материковой карой? 2.Где размещают??я полезные ископаемые осадочного происхождения, например, нефти? 3.Где проходят границы литосферных плит на суше? 4.Мощное землетрясение прои...

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1. Если сталкиваются две плиты с материковой корой - их края сминаются в складки. 2. осадочного происхождения. Например, каменный уголь, нефть, природный газ, торф, различные соли. Это объясняется тем, что на поверхности представлены породы осадочного чехла платформы. Неверно говорить о том, что на платформах нет полезных ископаемых магматического происхождения, например, руд металлов. Они есть, но эти породы соответствуют второму ярусу платформы - складчатому фундаменту, который залегает под осадочным чехлом. Если осадочный чехол тонкий, можно дорбаться и до складчатого фундамента. Как например, в Курской магнитной аномалии, где близко к поверхности расположены месторождения железной руды. А еще есть на платформах участки, лишенные осадочного чехла, там на поверхность выходят породы фундамента платформы. Такие места называют щитами. Например, Балтийский щит на Кольском полуострове, где добывают медные, никелевые, алюминивые, железные руды. 3. Границы литосферных плит проходят на дне океанов по подводным горным хребтам (срединно-океаническим) , глубоководным желобам (впадинам) , островным дугам. На суше – по горным хребтам. 4. Индонезия находится в самой сейсмически активной зоне планеты и является частью так называемого «тихоокеанского огненного кольца» (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.