СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА ЛЮДПомогите решить задачу по геометрии 9 класс.(на украинском я??ыке)Дано:трикутник абс. а=32, с=23 кут бета= 152 градуси.Треба знайти сторону б,кут альфа та гама

Геометрия

СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА ЛЮДПомогите решить задачу по геометрии 9 класс.(на украинском я??ыке)Дано:трикутник абс. а=32, с=23 кут бета= 152 градуси.Треба знайти сторону б,кут альфа та гама

Автор: Гость