СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА ЛЮДПомогите решить задачу по геометрии 9 класс.(на украинском я??ыке)Дано:трикутник абс. а=32, с=23 кут бета= 152 градуси.Треба знайти сторону б,кут альфа та гама

Геометрия
СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА ЛЮДПомогите решить задачу по геометрии 9 класс.(на украинском я??ыке)Дано:трикутник абс. а=32, с=23 кут бета= 152 градуси.Треба знайти сторону б,кут альфа та гама
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