2икс-(6икс-5)=45 помогите пожалуйсто

Алгебра
2икс-(6икс-5)=45 помогите пожалуйсто
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x⁶=(6x-5)³(x²)³-(6x-5)³=0

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