Помогите пожалуйста срочно нужно палатку привезли 11 20 (это дробь) тонн моркови и 17 50 их там свеклы к вечеру продали 14 25 тонн привезенных овощей сколько там осталось

Математика

Помогите пожалуйста срочно нужно палатку привезли 11 20 (это дробь) тонн моркови и 17 50 их там свеклы к вечеру продали 14 25 тонн привезенных овощей сколько там осталось

Автор: Гость