Помогите пожалуйста срочно нужно палатку привезли 11 20 (это дробь) тонн моркови и 17 50 их там свеклы к вечеру продали 14 25 тонн привезенных овощей сколько там осталось
Математика
Помогите пожалуйста срочно нужно палатку привезли 11 20 (это дробь) тонн моркови и 17 50 их там свеклы к вечеру продали 14 25 тонн привезенных овощей сколько там осталось
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11/20 + 17/50 = 55+34 / 100 = 89/100 - всего овощей; 89/100 - 14/25 = 89-56 /100 = 33/100 - осталось
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