Срочно!! Номер 223 пожалуйста

Математика
Срочно!! Номер 223 пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
365м,480м,2050м,504м!
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