Прочитайте и сравните два текста оба они посвящены одной теме но мнения авторов п?? поводу предмета речи предмета речи расходится сформулируйте тему и основную мысль каждого текста

Русский язык

Прочитайте и сравните два текста оба они посвящены одной теме но мнения авторов п?? поводу предмета речи предмета речи расходится сформулируйте тему и основную мысль каждого текста

Автор: Гость