Прочитайте и сравните два текста оба они посвящены одной теме но мнения авторов п?? поводу предмета речи предмета речи расходится сформулируйте тему и основную мысль каждого текста
Русский язык
Прочитайте и сравните два текста оба они посвящены одной теме но мнения авторов п?? поводу предмета речи предмета речи расходится сформулируйте тему и основную мысль каждого текста
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Гость:
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