Помогите пожалуйста решить уравнения. а) (4,5-X)+13,20=25,30 б) 2,3-(7,9-а)=1,3 только эти числа с десятичной дробью, через вот такую чёрточку - в 6 кл. такие уравнения решают
Математика
Помогите пожалуйста решить уравнения. а) (4,5-X)+13,20=25,30 б) 2,3-(7,9-а)=1,3 только эти числа с десятичной дробью, через вот такую чёрточку - в 6 кл. такие уравнения решают
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4.5-х+13.20=25.30 17.7-х=25.30 -х=25.30-17.7 -х=7.6 х=-7.6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
(сделайте полностью,краткая запись и т.д.)Из 45 кг картофеля 30 кг отправили в столов??ю,а остальное расфасовали поровну в 5 пакетов.Сколько килогр...