Помогите пожалуйста решить уравнения. а) (4,5-X)+13,20=25,30 б) 2,3-(7,9-а)=1,3 только эти числа с десятичной дробью, через вот такую чёрточку - в 6 кл. такие уравнения решают

Математика
Помогите пожалуйста решить уравнения. а) (4,5-X)+13,20=25,30 б) 2,3-(7,9-а)=1,3 только эти числа с десятичной дробью, через вот такую чёрточку - в 6 кл. такие уравнения решают
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4.5-х+13.20=25.30 17.7-х=25.30 -х=25.30-17.7 -х=7.6 х=-7.6
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