Помогите пожалуйста решить уравнения. а) (4,5-X)+13,20=25,30 б) 2,3-(7,9-а)=1,3 только эти числа с десятичной дробью, через вот такую чёрточку - в 6 кл. такие уравнения решают

Математика

Помогите пожалуйста решить уравнения. а) (4,5-X)+13,20=25,30 б) 2,3-(7,9-а)=1,3 только эти числа с десятичной дробью, через вот такую чёрточку - в 6 кл. такие уравнения решают

Автор: Гость