(сделайте полностью,краткая запись и т.д.)Из 45 кг картофеля 30 кг отправили в столов??ю,а остальное расфасовали поровну в 5 пакетов.Сколько килограммов картофеля было в каждом пакете?

Математика

(сделайте полностью,краткая запись и т.д.)Из 45 кг картофеля 30 кг отправили в столов??ю,а остальное расфасовали поровну в 5 пакетов.Сколько килограммов картофеля было в каждом пакете?

Автор: Гость