(сделайте полностью,краткая запись и т.д.)Из 45 кг картофеля 30 кг отправили в столов??ю,а остальное расфасовали поровну в 5 пакетов.Сколько килограммов картофеля было в каждом пакете?

Математика
(сделайте полностью,краткая запись и т.д.)Из 45 кг картофеля 30 кг отправили в столов??ю,а остальное расфасовали поровну в 5 пакетов.Сколько килограммов картофеля было в каждом пакете?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45-30=15(кг)осталось 15:5=3(кг) в каждом пакете. Ответ: в каждый пакет положили по 3 кг
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