Напишите на английском "когда ты далеко от родителей, ты должен сам о себе заботит??я и ни от кого не зависить и самостоятельно принимать решения. но с другой стороны, ты модешь делать все, что хочешь ты, а не твои родители"

Английский язык
Напишите на английском "когда ты далеко от родителей, ты должен сам о себе заботит??я и ни от кого не зависить и самостоятельно принимать решения. но с другой стороны, ты модешь делать все, что хочешь ты, а не твои родители"
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