Нужно написать благодарственное письмо какой либо фирме(можно выдуманной)
Английский язык
Нужно написать благодарственное письмо какой либо фирме(можно выдуманной)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здравствуйте фирма Найк мы благадарим вас за то что вы сделали нас скидку на ваши кроссовки они просто супер мягкие и удобные . спасибо вам большое
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