10 предложений про украину на французском
Французский язык
10 предложений про украину на французском
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я шо украинец шоли? Французского не знаю:((
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