10 предложений про украину на французском

Французский язык
10 предложений про украину на французском
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Автор: Гость
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Гость:
Я шо украинец шоли? Французского не знаю:((
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