В саду росли 6лилии и 8 мергариток из них 9цветов были говорящими сколько не говоря??их цветов в саду

Математика

В саду росли 6лилии и 8 мергариток из них 9цветов были говорящими сколько не говоря??их цветов в саду

Автор: Гость