В саду росли 6лилии и 8 мергариток из них 9цветов были говорящими сколько не говоря??их цветов в саду
Математика
В саду росли 6лилии и 8 мергариток из них 9цветов были говорящими сколько не говоря??их цветов в саду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего цветов в саду 6+8=14 Неговорящих - 14-9=5
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