Разгадайте зашифрованное в анаграмме Лингвистический термин:засекумое Наприме??:кексали-лексика Срочно Заранее спасибо

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Разгадайте зашифрованное в анаграмме Лингвистический термин:засекумое Наприме??:кексали-лексика Срочно Заранее спасибо
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Лингвистический термин - сказуемое 
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