Какая стадия развития может отсутствовать у гидроидных

Биология
Какая стадия развития может отсутствовать у гидроидных
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Гость:
Думайте люди учебник читайте......
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