Помогите с задачей. Таня умножила некоторое число на 3 и получила 10 .сколько умнож??ла Таня если ответ на 1 больше правильного?
Математика
Помогите с задачей. Таня умножила некоторое число на 3 и получила 10 .сколько умнож??ла Таня если ответ на 1 больше правильного?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10-1:3=3 ответ Таня умножела цифру 3 .
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