Помогите с задачей. Таня умножила некоторое число на 3 и получила 10 .сколько умнож??ла Таня если ответ на 1 больше правильного?

Математика

Помогите с задачей. Таня умножила некоторое число на 3 и получила 10 .сколько умнож??ла Таня если ответ на 1 больше правильного?

Автор: Гость