У реки отдыхало стадо бегемотов.Пять больших бегемотов зашли в воду,а ещё четыре больших и пять малышей остались на берегу.Сколько бегемотов было в этом стаде.

Математика

У реки отдыхало стадо бегемотов.Пять больших бегемотов зашли в воду,а ещё четыре больших и пять малышей остались на берегу.Сколько бегемотов было в этом стаде.

Автор: Гость