У реки отдыхало стадо бегемотов.Пять больших бегемотов зашли в воду,а ещё четыре больших и пять малышей остались на берегу.Сколько бегемотов было в этом стаде.

Математика
У реки отдыхало стадо бегемотов.Пять больших бегемотов зашли в воду,а ещё четыре больших и пять малышей остались на берегу.Сколько бегемотов было в этом стаде.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+4=9 больших бегемотов 5-малышей 9+5=14 бегемотов в стаде ответ :14 бегемотов
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