Помогите пожалуйста!!!Нужно написать 10 вопросов из повести (Вечера на хуторе близ ??еканьки) пожалуйста помогите

Гость: Гость:

1.Как звали автора вечеров ? 2.Какая профессия была у автора вечеров ? 3.Как называется самый распространённый малороссийский танец? 4.Какую одежду, посеявшую панику на сорочинской ярмарке, "катали соломой"?Какого цвета была эта одежда ? 5.Как звали языческого бога чьё имя встречается в одной из повестей сборника? 6.какое имя было у дьявола из повести "Вечер на кануне Ивана Купало "? 7.В кого обращалась злая мачеха в повести "Майская ночь или утопленица "? 8.Кому вёз старый казак грамоту, которая потом таинственно пропала ? 9.Какой предмет во дворце императрицы заинтересовал Вакулу и вызвал его восхищение ? 10.Какая еда сама залетала в рот Патюку ?