Помогите пожалуйста!!!Нужно написать 10 вопросов из повести (Вечера на хуторе близ ??еканьки) пожалуйста помогите
Литература
Помогите пожалуйста!!!Нужно написать 10 вопросов из повести (Вечера на хуторе близ ??еканьки) пожалуйста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Как звали автора вечеров ? 2.Какая профессия была у автора вечеров ? 3.Как называется самый распространённый малороссийский танец? 4.Какую одежду, посеявшую панику на сорочинской ярмарке, "катали соломой"?Какого цвета была эта одежда ? 5.Как звали языческого бога чьё имя встречается в одной из повестей сборника? 6.какое имя было у дьявола из повести "Вечер на кануне Ивана Купало "? 7.В кого обращалась злая мачеха в повести "Майская ночь или утопленица "? 8.Кому вёз старый казак грамоту, которая потом таинственно пропала ? 9.Какой предмет во дворце императрицы заинтересовал Вакулу и вызвал его восхищение ? 10.Какая еда сама залетала в рот Патюку ?
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