1) 6m+m-35=21 2) 17n+14n-145=134 3) 5n+9n+32=200
Математика
1) 6m+m-35=21 2) 17n+14n-145=134 3) 5n+9n+32=200
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7m-35=21 7m=21+35 7m=56 m=56:7 m=8 31n-145=134 31n=134+145 31n=279 n=279:31 n=9 14n+32=200 14n=200-32 14n=168 n=168:14 n=12
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