Найдите корни уравнения: а) x^2+11x-26=0 б) 21 + 10x - x^2 С подробным решением, пожалуйста!
Алгебра
Найдите корни уравнения: а) x^2+11x-26=0 б) 21 + 10x - x^2 С подробным решением, пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) x^2+11x-26=0 а=1 в=11 с=-26 д=2в^2-4c д=121+104=225 д больше о значит уравн им 2 корня х1=-в+корень изд/2а х2=-в-корень изд/2а х=-11+15/2 х=-11-15/2 х=2 х=-13 б) 21 + 10x - x^2 а=-1 в=10 с=21 д=2в^2-4c д=100-84=16 д больше о значит уравн им 2 корня х1=-в+корень из д/2а х2=-в-корень изд/2а х=-10+4/2 х=-10-4/2 х=-3 х= -7
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