Электричка из москвы в звенигород идет 80минут.когда электричка прибудет в звениг??род,если из москвы она отправилась в 17 часов 50 минут?

Математика

Электричка из москвы в звенигород идет 80минут.когда электричка прибудет в звениг??род,если из москвы она отправилась в 17 часов 50 минут?

Автор: Гость