Электричка из москвы в звенигород идет 80минут.когда электричка прибудет в звениг??род,если из москвы она отправилась в 17 часов 50 минут?

Математика
Электричка из москвы в звенигород идет 80минут.когда электричка прибудет в звениг??род,если из москвы она отправилась в 17 часов 50 минут?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17:50 18:00 19:00 19:10
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