В прямоугольнике ABCD диагонали пересекаются в точке O, AB = 9 см, AC = 16 см. Найдите периметр треугольника COD.
Геометрия
В прямоугольнике ABCD диагонали пересекаются в точке O, AB = 9 см, AC = 16 см. Найдите периметр треугольника COD.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
OC=1/2*AC=1/2*16=8 OD=1/2*BD=1/2*16=8 P=8+8+9=25см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Русский язык
Разделить слова на слоги и поставить ударение договор дождь торты шофер день свекла позвонить столяр щавель понял поняла
Английский язык
Перепишите предложения, переведите их на русский язык. Укажите время и залог. Пример: When I entered the room, I gave the letter to the woman sitti...
География
Русский язык